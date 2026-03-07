МИД России призвал Иран и Азербайджан к благоразумию

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва призывает Иран и Азербайджан проявить максимальное благоразумие и воздерживаться от непродуманных шагов после инцидента с БПЛА в Нахичеванской автономной республике Азербайджана, заявили в МИД РФ.
«
"Что же касается напряженности, возникшей между Азербайджаном и Ираном, то мы призываем обе стороны - наших стратегических партнеров - проявлять максимальное благоразумие, воздерживаться от непродуманных шагов и не создавать новые разделительные линии в регионе в ущерб принципу добрососедства", - говорится в опубликованном ведомством комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с инцидентом в Нахичевани.
В публикации подчеркивается, что "в столь напряженной обстановке крайне важно тщательно проверять все обстоятельства любых событий, способных привести к еще большей эскалации".
В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что вооруженные силы, государственная пограничная служба республики, подразделения сил специального назначения приведены в состояние боеготовности номер один. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран не запускал беспилотники в сторону Азербайджана и что иранские вооруженные силы расследуют инцидент.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.