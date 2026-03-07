МИД России призвал Иран и Азербайджан к благоразумию

«

"Что же касается напряженности, возникшей между Азербайджаном и Ираном, то мы призываем обе стороны - наших стратегических партнеров - проявлять максимальное благоразумие, воздерживаться от непродуманных шагов и не создавать новые разделительные линии в регионе в ущерб принципу добрососедства", - говорится в опубликованном ведомством комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с инцидентом в Нахичевани.