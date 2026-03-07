https://ria.ru/20260307/mid-2079246813.html
США и Израиль пытаются свергнуть законную власть в Иране, заявила Захарова
США и Израиль пытаются свергнуть законную власть в Иране, заявила Захарова - РИА Новости, 07.03.2026
США и Израиль пытаются свергнуть законную власть в Иране, заявила Захарова
США и Израиль пытаются через вооруженную агрессию свергнуть законную власть в Иране за ее отказ подчиниться коллективному Западу, заявили в МИД России. РИА Новости, 07.03.2026
США и Израиль пытаются свергнуть законную власть в Иране, заявила Захарова
МИД: США и Израиль хотят свергнуть власть в Иране за отказ подчиниться Западу