https://ria.ru/20260307/mi-8-2079202070.html
ВС России поразили украинский Ми-8 в районе Михайловки
ВС России поразили украинский Ми-8 в районе Михайловки - РИА Новости, 07.03.2026
ВС России поразили украинский Ми-8 в районе Михайловки
Вооруженные силы России ударом дрона "Герань" поразили украинский вертолёт Ми-8 на аэродроме в районе Михайловки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T11:34:00+03:00
2026-03-07T11:34:00+03:00
2026-03-07T11:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079206416_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a8b24c0053a61f4f7702a447f5d59cd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079206416_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d9df02aa7e60264d4faebebf6e991b78.jpg
Уничтожение вертолета Ми-8 ВСУ в Михайловке
Минобороны опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Михайловка.
2026-03-07T11:34
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ми-8 АМТШ
ВС России поразили украинский Ми-8 в районе Михайловки
ВС России поразили украинский Ми-8 на аэродроме в районе Михайловки