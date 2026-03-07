Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили украинский Ми-8 в районе Михайловки - РИА Новости, 07.03.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 07.03.2026 (обновлено: 11:58 07.03.2026)
ВС России поразили украинский Ми-8 в районе Михайловки
ВС России поразили украинский Ми-8 в районе Михайловки
Вооруженные силы России ударом дрона "Герань" поразили украинский вертолёт Ми-8 на аэродроме в районе Михайловки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T11:34:00+03:00
2026-03-07T11:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ми-8 амтш
Уничтожение вертолета Ми-8 ВСУ в Михайловке
Минобороны опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Михайловка.
россия, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ми-8 АМТШ
ВС России поразили украинский Ми-8 на аэродроме в районе Михайловки

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России ударом дрона "Герань" поразили украинский вертолёт Ми-8 на аэродроме в районе Михайловки, сообщили в Минобороны РФ.
"Минобороны России опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Михайловка", - говорится в сообщении.
