Автомобиль врезался во вход станции метро "Пражская"

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Станция "Пражская" Московского метро работает штатно после столкновения легкового автомобиля с дверьми выхода №9, он временно закрыт, пассажиров в момент инцидента у дверей не было, сообщили РИА Новости с пресс-службе столичного метрополитена.