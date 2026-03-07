https://ria.ru/20260307/metro-2079257986.html
Автомобиль врезался во вход станции метро "Пражская"
Автомобиль врезался во вход станции метро "Пражская" - РИА Новости, 07.03.2026
Автомобиль врезался во вход станции метро "Пражская"
Станция "Пражская" Московского метро работает штатно после столкновения легкового автомобиля с дверьми выхода №9, он временно закрыт, пассажиров в момент... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:21:00+03:00
2026-03-07T18:21:00+03:00
2026-03-07T19:46:00+03:00
происшествия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079274771_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_bb9592cc1a67fa8d88d39a9438a1d10e.jpg
https://ria.ru/20250703/vetka-2027012986.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079274771_317:0:1273:717_1920x0_80_0_0_c60be7e7a2fb9725b443c2621b1053d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гибдд мвд рф
Происшествия, ГИБДД МВД РФ
Автомобиль врезался во вход станции метро "Пражская"
РИА Новости: "Пражская" работает штатно после ДТП с машиной, врезавшейся во вход