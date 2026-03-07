Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Саудовская Аравия предотвратила атаку на нефтяное месторождение
СМИ: Саудовская Аравия предотвратила атаку на нефтяное месторождение
СМИ: Саудовская Аравия предотвратила атаку на нефтяное месторождение
Саудовская Аравия перехватила четыре дрона, выпущенных в сторону нефтяного месторождения Шайба, передает агентство Рейтер со ссылкой на минобороны страны. РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: Саудовская Аравия предотвратила атаку на нефтяное месторождение

Reuters: Саудовская Аравия предотвратила атаку на нефтяное месторождение Шайба

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия перехватила четыре дрона, выпущенных в сторону нефтяного месторождения Шайба, передает агентство Рейтер со ссылкой на минобороны страны.
"Саудовская Аравия перехватила четыре дрона, запущенных в сторону нефтяного месторождения Шайба", - говорится в сообщении агентства.
