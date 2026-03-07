Рейтинг@Mail.ru
Минфин США анонсировал новые меры по снятию напряженности на нефтяном рынке - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 07.03.2026 (обновлено: 00:59 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/mery-2079158610.html
Минфин США анонсировал новые меры по снятию напряженности на нефтяном рынке
Минфин США анонсировал новые меры по снятию напряженности на нефтяном рынке - РИА Новости, 07.03.2026
Минфин США анонсировал новые меры по снятию напряженности на нефтяном рынке
США будут регулярно объявлять о новых мерах, направленных на снятие напряженности на нефтяном рынке, пока продолжается операция против Ирана, сообщил глава... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:58:00+03:00
2026-03-07T00:59:00+03:00
в мире
сша
иран
скотт бессент
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072650300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca4d0bf8c1470c7e88dc2a173927c6ca.jpg
https://ria.ru/20260307/sanktsii-2079158203.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072650300_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d8d5aed1c6848b522619bdd55987a6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, скотт бессент, министерство финансов сша
В мире, США, Иран, Скотт Бессент, Министерство финансов США
Минфин США анонсировал новые меры по снятию напряженности на нефтяном рынке

Бессент анонсировал новые меры по снятию напряженности на нефтяном рынке

© REUTERS / Jonathan ErnstСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. США будут регулярно объявлять о новых мерах, направленных на снятие напряженности на нефтяном рынке, пока продолжается операция против Ирана, сообщил глава минфина США Скотт Бессент.
"Мы будем поддерживать ритм объявлений о мерах, направленных на облегчение ситуации на рынке во время этого конфликта", - заявил он в интервью Fox Business.
Головное сооружение нефтепровода Дружба на нулевом километре у города Альметьевска - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России
00:53
 
В миреСШАИранСкотт БессентМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала