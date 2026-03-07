https://ria.ru/20260307/maroderstvo-2079279615.html
Жители Сумской области жалуются на массовое мародерство ВСУ
Жители Краснополья Сумской области жалуются на массовое мародерство солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T20:26:00+03:00
Жители Сумской области жалуются на массовое мародерство ВСУ
РИА Новости: жители Краснополья жалуются на массовое мародерство солдат ВСУ