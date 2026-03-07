Рейтинг@Mail.ru
Жители Сумской области жалуются на массовое мародерство ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 07.03.2026
Жители Сумской области жалуются на массовое мародерство ВСУ
Жители Краснополья Сумской области жалуются на массовое мародерство солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Жители Сумской области жалуются на массовое мародерство ВСУ

РИА Новости: жители Краснополья жалуются на массовое мародерство солдат ВСУ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Жители Краснополья Сумской области жалуются на массовое мародерство солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Жители Краснополья Сумской области массово жалуются на мародерство со стороны военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сотрудники украинских правоохранительных органов и военной полиции бездействуют.
