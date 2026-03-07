Застрявшие на Мальдивах россияне смогут вернуться домой только 23 марта

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Туристы из России, застрявшие на Мальдивах из-за отмененных рейсов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, смогут вернуться домой только 23 марта, сообщила РИА Новости туристка Алёна.
По данным Ассоциация туроператоров России (АТОР), около 1,5 тысячи российских туристов столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив по причине отмены стыковочных рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.
«
"Сейчас мы находимся на острове Мале. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке закрыто воздушное пространство над странами Персидского залива. Наш обратный рейс через Шарджу (ОАЭ) отменили... Мы не можем улететь с 3.03... Официальное обращение по дате вылета 23.03. До этой даты как-то давайте держитесь", - сообщила Алёна.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. В связи с этим многие транзитные рейсы россиян из стран Юго-Восточной Азии были отменены.
В Танзании застряли около ста российских туристов
6 марта, 17:34