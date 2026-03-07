Застрявшие на Мальдивах россияне смогут вернуться домой только 23 марта

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Туристы из России, застрявшие на Мальдивах из-за отмененных рейсов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, смогут вернуться домой только 23 марта, сообщила РИА Новости туристка Алёна.