16:11 07.03.2026
Застрявшие на Мальдивах россияне смогут вернуться домой только 23 марта
ближний восток, мальдивы, сша, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Мальдивы, США, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкНа пляже отеля на Мальдивах
© РИА Новости / Александр Ковалев
На пляже отеля на Мальдивах. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Туристы из России, застрявшие на Мальдивах из-за отмененных рейсов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, смогут вернуться домой только 23 марта, сообщила РИА Новости туристка Алёна.
По данным Ассоциация туроператоров России (АТОР), около 1,5 тысячи российских туристов столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив по причине отмены стыковочных рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Сейчас мы находимся на острове Мале. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке закрыто воздушное пространство над странами Персидского залива. Наш обратный рейс через Шарджу (ОАЭ) отменили... Мы не можем улететь с 3.03... Официальное обращение по дате вылета 23.03. До этой даты как-то давайте держитесь", - сообщила Алёна.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. В связи с этим многие транзитные рейсы россиян из стран Юго-Восточной Азии были отменены.
Ближний ВостокМальдивыСШААссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
