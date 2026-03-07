https://ria.ru/20260307/maldivy-2079236141.html
Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах туристами
Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах туристами - РИА Новости, 07.03.2026
Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах туристами
Турагентство перестало выходить на связь с застрявшими на Мальдивах туристами из-за отмененных рейсов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T16:03:00+03:00
2026-03-07T16:03:00+03:00
2026-03-07T17:48:00+03:00
ближний восток
мальдивы
сша
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920994610_0:212:3027:1915_1920x0_80_0_0_2901e5e1bd46f837c2de17f4fc6d86ec.jpg
https://ria.ru/20260306/tanzaniya-2079082655.html
ближний восток
мальдивы
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920994610_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_8a08e32f1536568b2ebe7de1e884ba23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, мальдивы, сша, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Мальдивы, США, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах туристами
РИА Новости: турагентство перестало выходить на связь с туристами на Мальдивах
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Турагентство перестало выходить на связь с застрявшими на Мальдивах туристами из-за отмененных рейсов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости туристка Алёна.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР)
, около 1,5 тысячи российских туристов столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив
по причине отмены стыковочных рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке
.
"Я всегда думала, что когда берёшь пакетный тур - это надёжно и безопасно. Если что-то случится, есть к кому пойти… А когда реально случилось ЧП, оказалось, что это не так. Туроператор просто исчез. Перестал отвечать на сообщения. Нам не предложили ничего: ни еды, ни жилья, ни альтернативных рейсов. Никто не подсказал, как обменять валюту, как совершать звонки, куда вообще обращаться. Полная тишина. Единственный ответ, который мы услышали: "Помочь ничем не можем", - сообщила Алёна.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. В связи с этим многие транзитные рейсы россиян из стран Юго-Восточной Азии
были отменены.