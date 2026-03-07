Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах туристами

"Я всегда думала, что когда берёшь пакетный тур - это надёжно и безопасно. Если что-то случится, есть к кому пойти… А когда реально случилось ЧП, оказалось, что это не так. Туроператор просто исчез. Перестал отвечать на сообщения. Нам не предложили ничего: ни еды, ни жилья, ни альтернативных рейсов. Никто не подсказал, как обменять валюту, как совершать звонки, куда вообще обращаться. Полная тишина. Единственный ответ, который мы услышали: "Помочь ничем не можем", - сообщила Алёна.