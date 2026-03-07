Рейтинг@Mail.ru
Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах туристами - РИА Новости, 07.03.2026
16:03 07.03.2026 (обновлено: 17:48 07.03.2026)
Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах туристами
ближний восток, мальдивы, сша, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Мальдивы, США, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
© iStock.com / narvikkМеждународный аэропорт имени Ибрагима Насира, Мальдивы
Международный аэропорт имени Ибрагима Насира, Мальдивы - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© iStock.com / narvikk
Международный аэропорт имени Ибрагима Насира, Мальдивы. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Турагентство перестало выходить на связь с застрявшими на Мальдивах туристами из-за отмененных рейсов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости туристка Алёна.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), около 1,5 тысячи российских туристов столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив по причине отмены стыковочных рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Я всегда думала, что когда берёшь пакетный тур - это надёжно и безопасно. Если что-то случится, есть к кому пойти… А когда реально случилось ЧП, оказалось, что это не так. Туроператор просто исчез. Перестал отвечать на сообщения. Нам не предложили ничего: ни еды, ни жилья, ни альтернативных рейсов. Никто не подсказал, как обменять валюту, как совершать звонки, куда вообще обращаться. Полная тишина. Единственный ответ, который мы услышали: "Помочь ничем не можем", - сообщила Алёна.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. В связи с этим многие транзитные рейсы россиян из стран Юго-Восточной Азии были отменены.
Ближний ВостокМальдивыСШААссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
