Макрон сделал странное заявление об Украине

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Париж не забудет об Украине на фоне американо-израильской операции против Ирана, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон.
"Наши партнеры это знают: на Францию они могут рассчитывать. Это относится и к Украине. <…> Кризис на Ближнем Востоке не отвлечет нашего внимания и не уменьшит наших усилий. Мы продолжим поддерживать украинцев", — написал он в соцсети X.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Песков отмечал, что европейцы не участвуют в переговорном процессе и подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.
