Макрон сделал странное заявление об Украине - РИА Новости, 07.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 07.03.2026
Макрон сделал странное заявление об Украине
Макрон сделал странное заявление об Украине
Париж не забудет об Украине на фоне американо-израильской операции против Ирана, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 07.03.2026
Макрон сделал странное заявление об Украине

Макрон заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не отвлечет Францию от Украины

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Париж не забудет об Украине на фоне американо-израильской операции против Ирана, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон.
"Наши партнеры это знают: на Францию ​​они могут рассчитывать. Это относится и к Украине. <…> Кризис на Ближнем Востоке не отвлечет нашего внимания и не уменьшит наших усилий. Мы продолжим поддерживать украинцев", — написал он в соцсети X.
Макрон также обратился к европейским лидерам, заявив, что "каждый должен взять ответственность" за поддержку Киева.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Песков отмечал, что европейцы не участвуют в переговорном процессе и подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.
