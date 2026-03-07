Магазины района Лондона, где жил Том Круз, сообщили о росте преступности

ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости. Магазины элитного лондонского района Найтсбридж, откуда на фоне сообщений об ограблении бутика уехал американский актер Том Круз, обеспокоены ростом преступности и сообщают о других попытках краж, передает корреспондент РИА Новости.

В январе банда грабителей на мопедах подъехала к элитному квартирному комплексу One Hyde Park, где несколько лет проживал Круз , и похитила часы Rolex стоимостью в тысячи фунтов стерлингов из бутика Bucherer Boutique Rolex на первом этаже здания. Трое грабителей впоследствии были задержаны, им предъявлены обвинения. Однако это далеко не единственный подобный случай за последнее время.

Как сообщили РИА Новости в одном из близлежащих магазинов элитной косметики, местных жителей потрясло убийство мужчины перед гостиницей Park Tower, которая находится почти напротив того дома, где жил Круз. В июле 2025 года 24-летний Блу Стивенс погиб на месте от ножевых ранений на улице перед гостиницей. Убийца до сих пор не пойман. Представитель отеля Park Tower заявил корреспонденту РИА Новости, что в инциденте не участвовал никто из постояльцев или персонала заведения.

Продавцы соседних магазинов парфюмерии и косметики также сообщают о нескольких попытках ограбления в последние месяцы. Грабители не прочь забрать, в частности, элитные духи и другую дорогую косметику.

При этом в еще одной соседней гостинице, Mandarin Oriental, утверждают, что не знают об озабоченности ситуацией с безопасностью.

"Эти сообщения СМИ не относятся к отелю Mandarin Oriental в районе Гайд-парк в Лондоне . Наш отель продолжает работать в обычном режиме, предоставляя нашим гостям легендарный сервис, конфиденциальность и безопасность", - заявили агентству в пресс-службе компании - владельца заведения.