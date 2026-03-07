Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ рассказали, как поститься пожилым людям
06:45 07.03.2026 (обновлено: 12:06 07.03.2026)
В РПЦ рассказали, как поститься пожилым людям
В РПЦ рассказали, как поститься пожилым людям
Пожилым людям стоит консультироваться о мере своего поста с лечащим врачом и священником, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской... РИА Новости, 07.03.2026
Никита Бизин
религия
Религия, Религия
В РПЦ рассказали, как поститься пожилым людям

Священник Береговой: пожилым стоит консультироваться о мере поста с врачом

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Пожилым людям стоит консультироваться о мере своего поста с лечащим врачом и священником, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
"Типикон предлагает, конечно, достаточно жесткий устав гастрономического поста. Но, естественно, для каждого человека есть послабление в силу своих физиологических возможностей здоровья и возраста. Поэтому можешь сам для себя определить, что ты ешь, а что ты не ешь, исходя из рекомендаций лечащего врача. Можешь с батюшкой проконсультироваться", – сказал священнослужитель.
Великий пост в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное.
Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В РПЦ рассказали, можно ли не работать в Великий пост
27 февраля, 15:07
 
РелигияРелигия
 
 
