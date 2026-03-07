https://ria.ru/20260307/lyudi-2078836404.html
В РПЦ рассказали, как поститься пожилым людям
В РПЦ рассказали, как поститься пожилым людям - РИА Новости, 07.03.2026
В РПЦ рассказали, как поститься пожилым людям
Пожилым людям стоит консультироваться о мере своего поста с лечащим врачом и священником, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T06:45:00+03:00
2026-03-07T06:45:00+03:00
2026-03-07T12:06:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779865583_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9f7b5a623f4fd81d7aeb2e7504c99d9e.jpg
https://ria.ru/20260227/post-2077183418.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779865583_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7ea88194925074da6c2c65c2383fe9ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия
В РПЦ рассказали, как поститься пожилым людям
Священник Береговой: пожилым стоит консультироваться о мере поста с врачом
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Пожилым людям стоит консультироваться о мере своего поста с лечащим врачом и священником, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
"Типикон предлагает, конечно, достаточно жесткий устав гастрономического поста. Но, естественно, для каждого человека есть послабление в силу своих физиологических возможностей здоровья и возраста. Поэтому можешь сам для себя определить, что ты ешь, а что ты не ешь, исходя из рекомендаций лечащего врача. Можешь с батюшкой проконсультироваться", – сказал священнослужитель.
Великий пост в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное.