Число погибших в Ливане от израильских атак возросло до 294 - РИА Новости, 07.03.2026
17:00 07.03.2026
Число погибших в Ливане от израильских атак возросло до 294
Число погибших в Ливане от израильских атак со 2 марта возросло до 294, более тысячи ранены, сообщило в субботу министерство здравоохранения Ливана.
в мире
ливан
израиль
сша
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
израиль
сша
в мире, ливан, израиль, сша, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, США, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число погибших в Ливане от израильских атак возросло до 294

Минздрав Ливана: число погибших от израильских атак увеличилось до 294 человек

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан. Архивное фото
БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Число погибших в Ливане от израильских атак со 2 марта возросло до 294, более тысячи ранены, сообщило в субботу министерство здравоохранения Ливана.
«
"Начиная со второго марта, в результате израильской агрессии погибли 294 человека, 1023 получили ранения", - отметило министерство.
Движение "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
Флаг Хезболлы - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Хезболла" заявила об ударах по военным базам в районах Хайфы и Тель-Авива
4 марта, 17:47
 
