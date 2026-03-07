https://ria.ru/20260307/livan-2079244237.html
Число погибших в Ливане от израильских атак возросло до 294
Число погибших в Ливане от израильских атак возросло до 294
Число погибших в Ливане от израильских атак со 2 марта возросло до 294, более тысячи ранены, сообщило в субботу министерство здравоохранения Ливана. РИА Новости, 07.03.2026
Число погибших в Ливане от израильских атак возросло до 294
Минздрав Ливана: число погибших от израильских атак увеличилось до 294 человек