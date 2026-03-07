https://ria.ru/20260307/livan-2079230288.html
Жертвами израильских ударов на востоке Ливана стали шесть человек
Жертвами атаки израильских ВВС на востоке Ливана стали шесть человек, говорится в отчете министерства здравоохранения Ливана. РИА Новости, 07.03.2026
ливан
израиль
На востоке Ливана 6 человек погибли в результате израильских ударов