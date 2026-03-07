https://ria.ru/20260307/livan-2079227163.html
Трое ливанских военнослужащих погибли в результате ударов Израиля
в мире
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Трое военнослужащих армии Ливана погибли в результате интенсивных ударов израильской авиации при высадке десанта на востоке страны, говорится в заявлении министерства обороны Ливана.
"Трое военнослужащих и несколько гражданских погибли из-за интенсивных вражеских обстрелов, сопровождавших операцию (десантирования - ред.)", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, в ночь с 6 на 7 марта подразделения армии зафиксировали четыре израильских вертолета над районом Хрейбе - Баальбек у ливано-сирийской границы. Два из них высадили десант в окрестностях района, одновременно с этим по соседним деревням наносились мощные и широкомасштабные авиаудары.