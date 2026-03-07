Трое ливанских военнослужащих погибли в результате ударов Израиля

Согласно заявлению, в ночь с 6 на 7 марта подразделения армии зафиксировали четыре израильских вертолета над районом Хрейбе - Баальбек у ливано-сирийской границы. Два из них высадили десант в окрестностях района, одновременно с этим по соседним деревням наносились мощные и широкомасштабные авиаудары.