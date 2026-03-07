Рейтинг@Mail.ru
Жертвами израильских бомбардировок на востоке Ливана стали 16 человек
10:35 07.03.2026 (обновлено: 10:37 07.03.2026)
Жертвами израильских бомбардировок на востоке Ливана стали 16 человек
Жертвами израильских бомбардировок на востоке Ливана стали 16 человек
в мире, ливан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Жертвами израильских бомбардировок на востоке Ливана стали 16 человек

Жертвами израильских бомбардировок на востоке Ливана стали 16 человек, 35 ранены

Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Khalil Ashawi
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Жертвами израильских бомбардировок в районе Наби-Шит на востоке Ливана стали 16 человек, 35 получили ранения, говорится в отчете министерства здравоохранения Ливана.
"Серия ударов вражеского Израиля по населенному пункту Наби-Шит в районе Баальбек привела, по предварительным и неполным данным, к гибели 16 человек и ранению 35 других", - говорится в заявлении.
Израильская военная техника на израильско-ливанской границе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Хезболла" заявила об ударах по скоплениям техники ЦАХАЛ на юге Ливана
В миреЛиванВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
