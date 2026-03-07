Движение на перегоне Рязань-1 — Лесок восстановили

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Железнодорожное движение на перегоне Рязань-1 – Лесок в Рязанской области полностью восстановлено, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
"Движение на перегоне Рязань-1 – Лесок в Рязанской области полностью восстановлено. Сегодня, 7 марта, в 13:37 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Рязань-1 – Лесок в Рязанской области и открыли движение по второму пути", - говорится в сообщении.
В МЖД добавили, что в настоящее время все поезда на участке курсируют по двум путям в штатном режиме. РЖД принимают все необходимые меры для ввода в график ранее задержанных составов.
Ранее сообщалось, что ночью в субботу на перегоне Рязань-1 – Лесок в Рязанской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети.
