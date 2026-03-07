Россия и Индонезия создадут лекарства из редких тропических растений

ДЖАКАРТА, 7 мар — РИА Новости. Исследователи России и Индонезии планируют использовать экстракты редких тропических растений при создании новых лекарственных форм в рамках совместной лаборатории "Экватор", запущенной Сеченовским университетом и Бандунгским технологическим институтом (ITB), сообщили РИА в пресс-службе российского вуза.

Проект реализуется Институтом фармации имени А.П. Нелюбина Первого МГМУ имени И.М. Сеченова совместно с одним из ведущих технических университетов Юго-Восточной Азии и направлен на разработку инновационных систем доставки лекарств — наноэмульсий, наносуспензий и ламеллярных эмульсий для лечения заболеваний кожи.

« "Важным преимуществом коллаборации станет доступ к уникальной фитохимической базе Индонезии. Ученые планируют вводить экстракты редких растений в состав инновационных носителей, создаваемых на платформе "Экватор", - отметили в вузе.

Ожидается, что новые технологии позволят адресно доставлять активные вещества в организм и обеспечивать их контролируемое высвобождение, повышая эффективность препаратов наружного применения при дерматитах, ксерозе и других патологиях кожного барьера.

Идея создания лаборатории возникла по итогам стажировки российских ученых в Индонезии осенью 2025 года. Название "Экватор" было выбрано как символ научного сближения двух стран и их географической связи.