Россия и Индонезия создадут лекарства из редких тропических растений
Россия и Индонезия создадут лекарства из редких тропических растений
индонезия
первый мгму имени сеченова
россия
юго-восточная азия
Индонезия, Первый МГМУ имени Сеченова, Россия, Юго-Восточная Азия
Россия и Индонезия создадут лекарства из редких тропических растений
ДЖАКАРТА, 7 мар — РИА Новости. Исследователи России и Индонезии планируют использовать экстракты редких тропических растений при создании новых лекарственных форм в рамках совместной лаборатории "Экватор", запущенной Сеченовским университетом и Бандунгским технологическим институтом (ITB), сообщили РИА в пресс-службе российского вуза.
Проект реализуется Институтом фармации имени А.П. Нелюбина Первого МГМУ имени И.М. Сеченова совместно с одним из ведущих технических университетов Юго-Восточной Азии и направлен на разработку инновационных систем доставки лекарств — наноэмульсий, наносуспензий и ламеллярных эмульсий для лечения заболеваний кожи.
«
"Важным преимуществом коллаборации станет доступ к уникальной фитохимической базе Индонезии. Ученые планируют вводить экстракты редких растений в состав инновационных носителей, создаваемых на платформе "Экватор", - отметили в вузе.
Ожидается, что новые технологии позволят адресно доставлять активные вещества в организм и обеспечивать их контролируемое высвобождение, повышая эффективность препаратов наружного применения при дерматитах, ксерозе и других патологиях кожного барьера.
Идея создания лаборатории возникла по итогам стажировки российских ученых в Индонезии осенью 2025 года. Название "Экватор" было выбрано как символ научного сближения двух стран и их географической связи.
Особый научный интерес представляют ламеллярные эмульсии, способные имитировать структуру клеточных мембран и восстанавливать физиологический барьер кожи. В Сеченовском университете ранее уже была создана первая ламеллярная эмульсия для дерматологического применения.