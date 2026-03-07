Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индонезия создадут лекарства из редких тропических растений - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/lekarstva-2079195258.html
Россия и Индонезия создадут лекарства из редких тропических растений
Россия и Индонезия создадут лекарства из редких тропических растений - РИА Новости, 07.03.2026
Россия и Индонезия создадут лекарства из редких тропических растений
Исследователи России и Индонезии планируют использовать экстракты редких тропических растений при создании новых лекарственных форм в рамках совместной... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T10:31:00+03:00
2026-03-07T10:31:00+03:00
индонезия
первый мгму имени сеченова
россия
юго-восточная азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98233/96/982339638_0:77:1504:923_1920x0_80_0_0_922569aa029e1a1ca3b1cc42f65a92c2.jpg
https://ria.ru/20260307/uchenye-2079189755.html
https://ria.ru/20251106/nauka-2052989686.html
индонезия
россия
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98233/96/982339638_86:0:1419:1000_1920x0_80_0_0_5cbacf4f9256301da9dcfde60e69ae91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, первый мгму имени сеченова, россия, юго-восточная азия
Индонезия, Первый МГМУ имени Сеченова, Россия, Юго-Восточная Азия
Россия и Индонезия создадут лекарства из редких тропических растений

Россия и Индонезия создадут новые лекарства из редких тропических растений

© РИА Новости / Надежда ЕгороваДжунгли
Джунгли - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Надежда Егорова
Джунгли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 7 мар — РИА Новости. Исследователи России и Индонезии планируют использовать экстракты редких тропических растений при создании новых лекарственных форм в рамках совместной лаборатории "Экватор", запущенной Сеченовским университетом и Бандунгским технологическим институтом (ITB), сообщили РИА в пресс-службе российского вуза.
Проект реализуется Институтом фармации имени А.П. Нелюбина Первого МГМУ имени И.М. Сеченова совместно с одним из ведущих технических университетов Юго-Восточной Азии и направлен на разработку инновационных систем доставки лекарств — наноэмульсий, наносуспензий и ламеллярных эмульсий для лечения заболеваний кожи.
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Японские ученые нашли способ перезаряжать клетки человека
Вчера, 09:51
«
"Важным преимуществом коллаборации станет доступ к уникальной фитохимической базе Индонезии. Ученые планируют вводить экстракты редких растений в состав инновационных носителей, создаваемых на платформе "Экватор", - отметили в вузе.
Ожидается, что новые технологии позволят адресно доставлять активные вещества в организм и обеспечивать их контролируемое высвобождение, повышая эффективность препаратов наружного применения при дерматитах, ксерозе и других патологиях кожного барьера.
Идея создания лаборатории возникла по итогам стажировки российских ученых в Индонезии осенью 2025 года. Название "Экватор" было выбрано как символ научного сближения двух стран и их географической связи.
Особый научный интерес представляют ламеллярные эмульсии, способные имитировать структуру клеточных мембран и восстанавливать физиологический барьер кожи. В Сеченовском университете ранее уже была создана первая ламеллярная эмульсия для дерматологического применения.
Биолог в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Ученые нашли "ключ" для внедрения в клетку лекарства из растений
6 ноября 2025, 08:00
 
ИндонезияПервый МГМУ имени СеченоваРоссияЮго-Восточная Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала