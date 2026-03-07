https://ria.ru/20260307/layner-2079175061.html
Туристам разрешили остаться на лайнере в Дубае до 11 марта
Туристам разрешили остаться на лайнере в Дубае до 11 марта - РИА Новости, 07.03.2026
Туристам разрешили остаться на лайнере в Дубае до 11 марта
Туристам, чьи морские круизы были отменены из-за начала боевых действий в Персидском заливе, продлили срок пребывания на фешенебельном лайнере до 11 марта,... РИА Новости, 07.03.2026
ДУБАЙ, 7 мар - РИА Новости. Туристам, чьи морские круизы были отменены из-за начала боевых действий в Персидском заливе, продлили срок пребывания на фешенебельном лайнере до 11 марта, рассказал РИА Новости турист Вадим, находящийся на борту MSC Euribia.
Ранее компания MSC Cruises объявила об отмене трех ближайших рейсов застрявшего в порту Дубая
круизного лайнера MSC Euribia из-за неспокойной ситуации в регионе.
"Всем туристам, находящимся на борту круизного лайнера, продлили проживание до 11 марта. После просят покинуть борт. Со слов администрации, если люди выписались и приехали в аэропорт, но улететь не удалось, обратно вернуться на борт будет нельзя", - сказал он.
При этом у туристов, самостоятельно купивших обратные билеты, возникли трудности с выездом из Дубая.
"У нас был обратный рейс азербайджанской авиакомпании AZAL на завтра, его отменили и предложили только возврат. Теперь нам нужно самим покупать билет, чтобы вернуться", - отметил он, добавив, что пока не получил ответ от консульства России
в Дубае.
Ранее итало-швейцарская компания MSC также сообщала, что на борту лайнера находятся 5 тысяч пассажиров и 1,7 тысячи членов экипажа. Компания уточняла, что контактирует с посольствами и представляет им информацию об иностранцах на борту лайнера, контактирует с авиалиниями-партнерами и сфокусирована на обеспечении безопасного и организованного процесса возвращения туристов домой.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе
фактически остановилось.