Рейтинг@Mail.ru
Туристам разрешили остаться на лайнере в Дубае до 11 марта - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 07.03.2026 (обновлено: 12:05 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/layner-2079175061.html
Туристам разрешили остаться на лайнере в Дубае до 11 марта
Туристам разрешили остаться на лайнере в Дубае до 11 марта - РИА Новости, 07.03.2026
Туристам разрешили остаться на лайнере в Дубае до 11 марта
Туристам, чьи морские круизы были отменены из-за начала боевых действий в Персидском заливе, продлили срок пребывания на фешенебельном лайнере до 11 марта,... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T06:36:00+03:00
2026-03-07T12:05:00+03:00
дубай
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_0:160:3101:1904_1920x0_80_0_0_2867936a79ad4830d03119a0b0c8fd15.jpg
https://ria.ru/20260307/modeli-2079165987.html
https://ria.ru/20260306/samolet-2079146054.html
дубай
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7c072baa38886a94626e3c44b2ac8a75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристам разрешили остаться на лайнере в Дубае до 11 марта

РИА Новости: туристам разрешили остаться на лайнере в Дубае до 11 марта

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 7 мар - РИА Новости. Туристам, чьи морские круизы были отменены из-за начала боевых действий в Персидском заливе, продлили срок пребывания на фешенебельном лайнере до 11 марта, рассказал РИА Новости турист Вадим, находящийся на борту MSC Euribia.
Ранее компания MSC Cruises объявила об отмене трех ближайших рейсов застрявшего в порту Дубая круизного лайнера MSC Euribia из-за неспокойной ситуации в регионе.
Бали - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Эскорт-модели из Дубая массово перебираются на Бали
Вчера, 02:44
"Всем туристам, находящимся на борту круизного лайнера, продлили проживание до 11 марта. После просят покинуть борт. Со слов администрации, если люди выписались и приехали в аэропорт, но улететь не удалось, обратно вернуться на борт будет нельзя", - сказал он.
При этом у туристов, самостоятельно купивших обратные билеты, возникли трудности с выездом из Дубая.
"У нас был обратный рейс азербайджанской авиакомпании AZAL на завтра, его отменили и предложили только возврат. Теперь нам нужно самим покупать билет, чтобы вернуться", - отметил он, добавив, что пока не получил ответ от консульства России в Дубае.
Ранее итало-швейцарская компания MSC также сообщала, что на борту лайнера находятся 5 тысяч пассажиров и 1,7 тысячи членов экипажа. Компания уточняла, что контактирует с посольствами и представляет им информацию об иностранцах на борту лайнера, контактирует с авиалиниями-партнерами и сфокусирована на обеспечении безопасного и организованного процесса возвращения туристов домой.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
Дубай - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Саудовская авиакомпания возобновляет рейсы между Дубаем и Эр-Риядом
6 марта, 23:13
 
ДубайСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала