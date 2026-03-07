Рейтинг@Mail.ru
Жители Гаваны прокомментировали ночные протесты с кастрюлями - РИА Новости, 07.03.2026
23:54 07.03.2026
Жители Гаваны прокомментировали ночные протесты с кастрюлями
Жители Гаваны прокомментировали ночные протесты с кастрюлями - РИА Новости, 07.03.2026
Жители Гаваны прокомментировали ночные протесты с кастрюлями
Обстановка в кубинской столице в субботу внешне спокойная и ничем не напоминает о ночных протестах с кастрюлями, которые прошли на нескольких улицах Гаваны... РИА Новости, 07.03.2026
Жители Гаваны прокомментировали ночные протесты с кастрюлями

РИА Новости: жители Гаваны прокомментировали ночные протесты с кастрюлями

ГАВАНА, 7 мар - РИА Новости. Обстановка в кубинской столице в субботу внешне спокойная и ничем не напоминает о ночных протестах с кастрюлями, которые прошли на нескольких улицах Гаваны из-за затяжных отключений электричества, передает корреспондент РИА новости, которому удалось поговорить с местными жителями о причинах недовольства.
"С каждым днём становится всё тяжелее: не хватает еды, нет воды, нет электричества, нет лекарств. Людям нужно решение - именно этого мы и требуем", - сказал агентству житель Центральной Гаваны, попросивший не называть его имени.
В густонаселённых районах города в ночь на субботу гремели кастрюли - это один из распространенных в регионе способов выражения недовольства, который называют "касероласо". Так, в муниципалитете Центральная Гавана несколько десятков человек вышли на улицу Беласкоаин и попытались перекрыть движение, стуча кастрюлями и котлами, рассказала местная жительница Индира.
Пользователи социальных сетей распространяли видеозаписи похожих ночных протестов в пригородных районах Гаваны, а также в центральных кварталах, включая Ведадо. В субботу на улицах города наблюдается необычная для выходного дня тишина, по отдельным районам патрулирует полиция.
Во многих частях Гаваны отключения электроэнергии продолжаются более 18 часов в сутки, а подача воды прекращена из-за невозможности работы насосов без электричества.
Энергетический кризис, который на протяжении нескольких лет переживает Куба, обострился до беспрецедентного уровня после военной операции США в Венесуэле 3 января, завершившейся захватом президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. После этой операции президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовые средства из Каракаса, а также объявил о введении дополнительных пошлин для стран, поставляющих нефть на остров.
На этой неделе на Кубе произошел новый коллапс национальной электроэнергетической системы из-за аварии на одной из крупнейших ТЭС страны "Антонио Гитерас". Непосредственной причиной блэкаута стала авария, однако основная проблема для генерации - нехватка топлива.
С четверга банки, магазины и другие учреждения, обслуживающие население на Кубе, остаются закрытыми. Также вслед за закрытыми с февраля университетами были приостановлены занятия в начальных и средних школах во всех провинциях страны.
Нехватка топлива приводит к росту цен на продукты питания и почти полностью парализовала транспортное сообщение. Серьёзно затронута работа больниц и других медицинских учреждений, которые одновременно сталкиваются с нехваткой оборудования и лекарств.
Социальное недовольство заметно на Кубе не только в столице: в провинциях отключения электричества продолжаются более 20 часов в сутки, при этом отсутствует и сжиженный газ, основной вид топлива для приготовления пищи. В результате семьи по всему острову вынуждены готовить на дровах и угле, в том числе и в городах.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Кубинцы рассказали о жизни по графику отключений электричества
17 февраля, 02:45
 
В миреКубаГаванаСШАНиколас МадуроСилия ФлоресДональд Трамп
 
 
