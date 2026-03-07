https://ria.ru/20260307/kuba-2079185318.html
Куба не получала запроса от США о переговорах, сообщил посол Олива
Куба не получала запроса от США о переговорах, сообщил посол Олива - РИА Новости, 07.03.2026
Куба не получала запроса от США о переговорах, сообщил посол Олива
Куба не получала официального запроса от США о переговорах после заявления президента США Дональда Трампа о планах направить на остров госсекретаря Марко Рубио... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T09:02:00+03:00
2026-03-07T09:02:00+03:00
2026-03-07T09:02:00+03:00
в мире
куба
сша
гавана
марко рубио
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076935141_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_8b39e68d81860b2b259d3b83d933109c.jpg
https://ria.ru/20260306/rubio-2079084753.html
куба
сша
гавана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076935141_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f106209f7f5e33b248de512f8a4ec5be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, гавана, марко рубио, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Куба, США, Гавана, Марко Рубио, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Куба не получала запроса от США о переговорах, сообщил посол Олива
Посол Олива: Куба не получала от США официального запроса о переговорах