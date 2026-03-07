Рейтинг@Mail.ru
Куба не получала запроса от США о переговорах, сообщил посол Олива - РИА Новости, 07.03.2026
09:02 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/kuba-2079185318.html
Куба не получала запроса от США о переговорах, сообщил посол Олива
Куба не получала запроса от США о переговорах, сообщил посол Олива - РИА Новости, 07.03.2026
Куба не получала запроса от США о переговорах, сообщил посол Олива
Куба не получала официального запроса от США о переговорах после заявления президента США Дональда Трампа о планах направить на остров госсекретаря Марко Рубио... РИА Новости, 07.03.2026
Куба не получала запроса от США о переговорах, сообщил посол Олива

Посол Олива: Куба не получала от США официального запроса о переговорах

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Куба не получала официального запроса от США о переговорах после заявления президента США Дональда Трампа о планах направить на остров госсекретаря Марко Рубио для переговоров с Гаваной, заявил журналистам посол Кубы в Австрии и постоянный представитель при международных организациях в Вене Пабло Берти Олива.
Как ранее сообщил в интервью CNN американский лидер, он собирается отправить госсекретаря Марко Рубио на Кубу для переговоров с Гаваной.
"Мы не знаем об этом заявлении президента США. Мы тоже прочитали об этом, но не знаем ничего больше, чем то, что было сказано публично", - сказал кубинский дипломат журналистам.
Он добавил, что Гавана готова вести диалог с кем угодно в мире. "Но только на основе уважения нашего суверенитета и нашей независимости", - уточнил посол.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Трамп заявил, что намерен отправить Рубио на Кубу для переговоров с Гаваной
6 марта, 17:40
 
