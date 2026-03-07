https://ria.ru/20260307/ksir-2079186584.html
Израиль нанес удар по главному военному университету КСИР
Израиль нанес удар по главному военному университету КСИР - РИА Новости, 07.03.2026
Израиль нанес удар по главному военному университету КСИР
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по главному военному университету Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – Университету имени имама Хусейна. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T09:15:00+03:00
2026-03-07T09:15:00+03:00
2026-03-07T09:20:00+03:00
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
https://ria.ru/20260304/ksir-chto-eto-takoe-istoriya-sozdaniya-2077970974.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль нанес удар по главному военному университету КСИР
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по главному военному университету КСИР