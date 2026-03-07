Рейтинг@Mail.ru
Иранский кризис отвлек внимание мира от Газы, заявил посол Палестины
09:56 07.03.2026
Иранский кризис отвлек внимание мира от Газы, заявил посол Палестины
в мире
палестина
австрия
иран
оон
палестина
австрия
иран
в мире, палестина, австрия, иран, оон
В мире, Палестина, Австрия, Иран, ООН
Иранский кризис отвлек внимание мира от Газы, заявил посол Палестины

Абдель Шафи: кризис вокруг Ирана отвлек внимание мира от ситуации в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairОбломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа. Архивное фото
ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Иранский кризис отвлек внимание мира от ситуации в секторе Газа, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи.
По словам дипломата, в анклаве сейчас "нет абсолютно никаких изменений". По его данным, с момента вступления в силу режима прекращения огня практически ежедневно в Газе продолжают убивать палестинцев, по-прежнему разрушается инфраструктура. Он добавил, что проблема заключается в том, что международное сообщество не оказывает давления на израильскую сторону.
"А теперь, в связи с иранским кризисом, Газу вообще полностью оставили без внимания", - сказал он.
По его наблюдениям, сейчас мир занят Ираном и кризисом в Персидском заливе.
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Более 50% территории Газы остаются заняты Израилем, заявил посол Палестины
Вчера, 04:49
 
В миреПалестинаАвстрияИранООН
 
 
