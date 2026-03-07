Иранский кризис отвлек внимание мира от Газы, заявил посол Палестины

ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Иранский кризис отвлек внимание мира от ситуации в секторе Газа, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи.

По словам дипломата, в анклаве сейчас "нет абсолютно никаких изменений". По его данным, с момента вступления в силу режима прекращения огня практически ежедневно в Газе продолжают убивать палестинцев, по-прежнему разрушается инфраструктура. Он добавил, что проблема заключается в том, что международное сообщество не оказывает давления на израильскую сторону.