"Сумасшедшие". Заявление Кремля о ядерном оружии в Финляндии поразило Запад
08:34 07.03.2026 (обновлено: 13:29 07.03.2026)
"Сумасшедшие". Заявление Кремля о ядерном оружии в Финляндии поразило Запад
"Сумасшедшие". Заявление Кремля о ядерном оружии в Финляндии поразило Запад
Читатели Le Figaro бурно отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой РИА Новости, 07.03.2026
в мире, финляндия, россия, москва, дмитрий песков, нато
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro бурно отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для Москвы.
"Какой смысл размещать ядерное оружие в Финляндии? Это справедливо злит русских... Эти финны — сумасшедшие", — высказался JIHEM9246.
"Со стороны НАТО крайне неразумно обострять ядерную проблему и угрожать России", — написал Perceval.
Финский военный - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Россия вынуждена начать". В Финляндии сделали заявление о ядерном оружии
6 марта, 17:57
"Еще совсем недавно все было хорошо, русские и финны торговали. Теперь НАТО демонстрирует свою силу, хочет разместить ракеты все ближе к России и продвигается на восток. Все это очень плохо", — отметил Un hussar.
"Финляндия и НАТО играют в опасную игру!" — подчеркнул vivino.
Финский флаг на судне - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Финская оппозиция раскритиковала планы властей разрешить ввоз и хранение ЯО
6 марта, 13:43
"Мы знаем, что у финнов глубоко укоренились антироссийские настроения. Россия права, внимательно следя за ситуацией и предпринимая необходимые меры для противодействия угрозе и, в случае необходимости, окончательного вмешательства", — резюмировал Canquoёlle.
В четверг министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны, если это связано с обороной Финляндии, в остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе.
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Кремле отреагировали на намерение Финляндии отказаться от запрета на ЯО
6 марта, 12:29
 
