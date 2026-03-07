"Мы знаем, что у финнов глубоко укоренились антироссийские настроения. Россия права, внимательно следя за ситуацией и предпринимая необходимые меры для противодействия угрозе и, в случае необходимости, окончательного вмешательства", — резюмировал Canquoёlle.

В четверг министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны, если это связано с обороной Финляндии, в остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.