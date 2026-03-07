МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro бурно отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для Москвы.
"Какой смысл размещать ядерное оружие в Финляндии? Это справедливо злит русских... Эти финны — сумасшедшие", — высказался JIHEM9246.
"Со стороны НАТО крайне неразумно обострять ядерную проблему и угрожать России", — написал Perceval.
"Еще совсем недавно все было хорошо, русские и финны торговали. Теперь НАТО демонстрирует свою силу, хочет разместить ракеты все ближе к России и продвигается на восток. Все это очень плохо", — отметил Un hussar.
"Финляндия и НАТО играют в опасную игру!" — подчеркнул vivino.
"Мы знаем, что у финнов глубоко укоренились антироссийские настроения. Россия права, внимательно следя за ситуацией и предпринимая необходимые меры для противодействия угрозе и, в случае необходимости, окончательного вмешательства", — резюмировал Canquoёlle.
В четверг министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны, если это связано с обороной Финляндии, в остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе.