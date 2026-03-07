Рейтинг@Mail.ru
Ученые приблизились к разгадке главной тайны космологии - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 07.03.2026 (обновлено: 12:04 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/kosmos-2079173912.html
Ученые приблизились к разгадке главной тайны космологии
Ученые приблизились к разгадке главной тайны космологии - РИА Новости, 07.03.2026
Ученые приблизились к разгадке главной тайны космологии
Наиболее точная скорость расширения Вселенной, которая является одной из главных проблем космологии, может быть найдена методом использования гравитационных... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T06:17:00+03:00
2026-03-07T12:04:00+03:00
сша
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069266338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e293c4d2dae6cc78b6c2d6aafca0002e.jpg
https://ria.ru/20260208/nauka-2072685271.html
https://ria.ru/20171002/1506019904.html
https://ria.ru/20220715/mozg-1802145373.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069266338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb8ca814b83cfb5a2b7e9678c1085b74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, наса
США, НАСА
Ученые приблизились к разгадке главной тайны космологии

Найден метод определения точной скорости расширения Вселенной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Звездное небо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Наиболее точная скорость расширения Вселенной, которая является одной из главных проблем космологии, может быть найдена методом использования гравитационных волн в напряжении Хаббла, говорится в исследовании астрофизиков Корнеллского университета в США, опубликованном на его сайте.
"В этом исследовании мы предлагаем новый метод измерения напряжения Хаббла путем объединения поиска гравитационных волн с выводом о расширении Вселенной в результате отдельных слияний, идею, которую мы называем "стохастической сиреной"", — говорится в исследовании.
Галактики Млечный Путь и Андромеда - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Что делал Бог до сотворения мира? Ученый поделился знаниями о Вселенной
8 февраля, 09:00
По словам ученых, они впервые измерили постоянную Хаббла с использованием стохастического гравитационно-волнового фона, возникающего в результате слияния двойных черных дыр.
"Этот астрофизический фон чувствителен к истории расширения Вселенной и, таким образом, может быть использован для определения космологических параметров", — подчеркивается в материале.
Свет далеких квазаров, проходящий через скопления водорода на пути к Земле - РИА Новости, 1920, 02.10.2017
Космологи близки к разгадке одной из главных тайн темной энергии
2 октября 2017, 15:43
Как отметили авторы исследования, оно позволит выявить гравитационно-волновую связь что сделает стохастическую сирену "многообещающим инструментом для решения главной проблемы космологии".
Скорость расширения Вселенной называют постоянной Хаббла. По данным, полученным с помощью космического телескопа NASA "Джеймс Уэбб", в среднем она составляет 73 километра в секунду на мегапарсек, а ее диапазон — 70–76 километров в секунду на мегапарсек. Это означает, что локальная Вселенная расширяется на 70-76 километров в секунду быстрее каждые 3,26 миллиона световых лет.
Модель Вселенной - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
"Вспышка гениальности": космологи открывают тайны мозга
15 июля 2022, 08:00
 
СШАНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала