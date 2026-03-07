Ученые приблизились к разгадке главной тайны космологии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Наиболее точная скорость расширения Вселенной, которая является одной из главных проблем космологии, может быть найдена методом использования гравитационных волн в напряжении Хаббла , говорится в исследовании астрофизиков Корнеллского университета в США, опубликованном на его Наиболее точная скорость расширения Вселенной, которая является одной из главных проблем космологии, может быть найдена методом использования гравитационных волн в, говорится в исследовании астрофизиков Корнеллского университета в США, опубликованном на его сайте

"В этом исследовании мы предлагаем новый метод измерения напряжения Хаббла путем объединения поиска гравитационных волн с выводом о расширении Вселенной в результате отдельных слияний, идею, которую мы называем " стохастической сиреной"", — говорится в исследовании.

По словам ученых, они впервые измерили постоянную Хаббла с использованием стохастического гравитационно-волнового фона, возникающего в результате слияния двойных черных дыр.

"Этот астрофизический фон чувствителен к истории расширения Вселенной и, таким образом, может быть использован для определения космологических параметров", — подчеркивается в материале.

Как отметили авторы исследования, оно позволит выявить гравитационно-волновую связь что сделает стохастическую сирену "многообещающим инструментом для решения главной проблемы космологии".