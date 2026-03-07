https://ria.ru/20260307/korpus-2079204788.html
КСИР сбил беспилотник Hermes-900 у южных берегов Ирана
КСИР сбил беспилотник Hermes-900 у южных берегов Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
КСИР сбил беспилотник Hermes-900 у южных берегов Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) сбил БПЛА Hermes-900 у берегов южной иранской провинции Хормозган, сообщает... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T11:47:00+03:00
2026-03-07T11:47:00+03:00
2026-03-07T11:47:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2079025749.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР сбил беспилотник Hermes-900 у южных берегов Ирана
ВВС Ирана сбили беспилотник Hermes-900 у берегов провинции Хормозган