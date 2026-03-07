Рейтинг@Mail.ru
США потопили или повредили 43 корабля Ирана, утверждает CENTCOM
00:42 07.03.2026 (обновлено: 00:51 07.03.2026)
США потопили или повредили 43 корабля Ирана, утверждает CENTCOM
США потопили или повредили 43 корабля Ирана, утверждает CENTCOM
Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что за время эскалации на Ближнем Востоке потопили или повредили 43 иранских корабля. РИА Новости, 07.03.2026
США потопили или повредили 43 корабля Ирана, утверждает CENTCOM

CENTCOM: США за время эскалации потопили или повредили 43 корабля Ирана

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что за время эскалации на Ближнем Востоке потопили или повредили 43 иранских корабля.
"Уничтоженные или поврежденные иранские корабли: 43", - сообщает командование в Х.
Американские военнослужащие с высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Глава CENTCOM назвал число военных, задействованных в операции против Ирана
