США потопили или повредили 43 корабля Ирана, утверждает CENTCOM
США потопили или повредили 43 корабля Ирана, утверждает CENTCOM - РИА Новости, 07.03.2026
США потопили или повредили 43 корабля Ирана, утверждает CENTCOM
Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что за время эскалации на Ближнем Востоке потопили или повредили 43 иранских корабля. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:42:00+03:00
2026-03-07T00:42:00+03:00
2026-03-07T00:51:00+03:00
в мире
ближний восток
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
