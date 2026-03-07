Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, что Европу ждет энергетический коллапс
02:09 07.03.2026 (обновлено: 09:20 07.03.2026)
В МИД заявили, что Европу ждет энергетический коллапс
Европейским странам грозит энергетический коллапс из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 07.03.2026
Захарова: Европу ждет энергетический коллапс из-за конфликта на Ближнем Востоке

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Европейским странам грозит энергетический коллапс из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мне кажется, наиболее актуально вопрос ставить уже не в контексте ситуации вокруг Украины, а в контексте того коллапса, который накрывает страны Западной и Центральной Европы в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Цены на энергоносители рванули — и на газ, и на нефть", — отметила она.
Рабочий на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Россия переориентирует поставки газа в ЕС на другие рынки
6 марта, 19:07
ЕС сам запретил себе покупать российское топливо, и, учитывая нынешнюю ситуацию с судоходством, Захарова задалась вопросом, как же теперь члены объединения будут получать энергоносители.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале недели. Тогда котировки подскакивали на 50 процентов — до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник стоимость максимально увеличивалась на 45 процентов и впервые с 2 февраля 2023-го превышала 780 долларов за тысячу кубометров.
Это стало следствием эскалации конфликта на Ближнем Востоке: судоходство в Ормузском проливе, на который приходится около 20 процентов поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, практически остановилось. Страховщики, в свою очередь, начали повышать премии и пересматривать свои обязательства.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Дмитриев задал Мерцу неожиданный вопрос о нефти и газе
6 марта, 20:58
 
