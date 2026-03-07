В МИД заявили, что Европу ждет энергетический коллапс

Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале недели. Тогда котировки подскакивали на 50 процентов — до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник стоимость максимально увеличивалась на 45 процентов и впервые с 2 февраля 2023-го превышала 780 долларов за тысячу кубометров.