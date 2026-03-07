https://ria.ru/20260307/knpc-2079249119.html
Кувейт заявил о сокращении нефтедобычи из-за иранских атак
Кувейт заявил о сокращении нефтедобычи из-за иранских атак - РИА Новости, 07.03.2026
Кувейт заявил о сокращении нефтедобычи из-за иранских атак
Кувейтская нефтяная корпорация KNPC объявила, что сокращает добычу и переработку нефти из-за неоднократных атак Ирана на территорию страны. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:30:00+03:00
2026-03-07T17:30:00+03:00
2026-03-07T17:31:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119065/12/1190651259_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_593938768fbdc1b03c19bd4c84f9aa0f.jpg
https://ria.ru/20260307/pvo-2079162628.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119065/12/1190651259_132:0:1869:1303_1920x0_80_0_0_14cdd7de7df7082c2d00b7bf12ebe753.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Кувейт заявил о сокращении нефтедобычи из-за иранских атак
KNPC объявила, что сокращает добычу и переработку нефти из-за иранских атак