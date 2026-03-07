Названа сумма контракта, фигурирующего в деле замглавы Пятигорска

ПЯТИГОРСК, 7 мар – РИА Новости. Более 431 миллиона рублей было выделено на финансирование проекта по реновации Старого озера в Кисловодске, который фигурирует в деле первой замглавы Пятигорска Светланы Марченко, арестованной по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ленинский районный суд Ставрополя отправил в СИЗО первого заместителя главы администрации города Пятигорска по делу о превышении должностных полномочий с ущербом в 117 миллионов рублей, сообщили в субботу в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края. Речь идет о Светлане Марченко, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах.
"На право проведения реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое Озеро, в городе Кисловодск) претендовало две фирмы. Светлана Марченко на тот момент являлась заместителем главы города Кисловодск и, по совместительству, руководителем аукционной комиссии. Она, в свою очередь, признала вторую фирму несоответствующей требованиям аукциона, чем посодействовала выигрышу первой фирмы. При проведении работ общий контракт составлял 431 миллионов рублей, из которых впоследствии было похищено 117 миллионов рублей", - сообщил собеседник агентства.
Проект включал в себя обновление Старого озера и благоустройство прилегающей территории, следует из открытых источников, которые изучило РИА Новости. Работы по нему курировала администрация города и министерство ЖКХ Ставропольского края в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Его завершили в 2022 году, следует из открытых источников, изученных РИА Новости.
О задержании первой замглавы Пятигорска по делу о превышении должностных полномочий ранее сообщало главное управление МВД России по Ставропольскому краю.
По версии следствия, в 2020 году гр. М., действуя согласованно с иными неустановленными следствием лицами, являясь на тот момент председателем аукционной комиссии, организовала внесение заведомо фиктивных сведений в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, в результате чего в дальнейшем с участником аукциона ООО "Айди партнер" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному строительству объекта: "Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске". В результате этого с расчетного счета управления городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска на расчетный счет вышеуказанной организации перечислены бюджетные денежные средства в сумме 117 519 064 рубля 11 копеек, которые впоследствии были похищены.
Вчера, 20:51