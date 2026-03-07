СМИ: в Киеве принудительно мобилизовали 140-килограммового сердечника

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Парня весом в 140 килограммов, страдающего болезнями сердца, принудительно мобилизовали в Киеве и отправили в штурмовой полк, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на тренера мобилизованного.

Украинские журналисты пишут, что мобилизованный успел позвонить своему тренеру прямо из микроавтобуса военкомата, предупредив, что не сможет прийти на ближайшую тренировку. По словам тренера, парень не мог пробежать даже сто метров. Близкие мобилизованного сообщили, что его уже направили в штурмовой полк.