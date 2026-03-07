https://ria.ru/20260307/kiev-2079214434.html
СМИ: в Киеве принудительно мобилизовали 140-килограммового сердечника
СМИ: в Киеве принудительно мобилизовали 140-килограммового сердечника
В Киеве 140-килограммового сердечника принудительно отправили в штурмовой полк
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Парня весом в 140 килограммов, страдающего болезнями сердца, принудительно мобилизовали в Киеве и отправили в штурмовой полк, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на тренера мобилизованного.
"Сотрудники военкомата в Киеве
"бусифицировали" 140-килограммового парня, который боролся с ожирением и болезнями сердца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
"Страны.ua
".
Украинские журналисты пишут, что мобилизованный успел позвонить своему тренеру прямо из микроавтобуса военкомата, предупредив, что не сможет прийти на ближайшую тренировку. По словам тренера, парень не мог пробежать даже сто метров. Близкие мобилизованного сообщили, что его уже направили в штурмовой полк.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.