13:03 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/kiev-2079214434.html
СМИ: в Киеве принудительно мобилизовали 140-килограммового сердечника
СМИ: в Киеве принудительно мобилизовали 140-килограммового сердечника
Парня весом в 140 килограммов, страдающего болезнями сердца, принудительно мобилизовали в Киеве и отправили в штурмовой полк, сообщило украинское издание... РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: в Киеве принудительно мобилизовали 140-килограммового сердечника

В Киеве 140-килограммового сердечника принудительно отправили в штурмовой полк

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Парня весом в 140 килограммов, страдающего болезнями сердца, принудительно мобилизовали в Киеве и отправили в штурмовой полк, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на тренера мобилизованного.
"Сотрудники военкомата в Киеве "бусифицировали" 140-килограммового парня, который боролся с ожирением и болезнями сердца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
