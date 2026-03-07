https://ria.ru/20260307/katar-2079267910.html
Катар отразил новую ракетную атаку
Катар отразил новую ракетную атаку - РИА Новости, 07.03.2026
Катар отразил новую ракетную атаку
Министерство обороны Катара заявило об отражении второй за субботу ракетной атаки, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
иран
катар
тегеран (город)
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
