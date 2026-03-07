Рейтинг@Mail.ru
Катар отразил новую ракетную атаку - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/katar-2079267910.html
Катар отразил новую ракетную атаку
Катар отразил новую ракетную атаку - РИА Новости, 07.03.2026
Катар отразил новую ракетную атаку
Министерство обороны Катара заявило об отражении второй за субботу ракетной атаки, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:12:00+03:00
2026-03-07T19:12:00+03:00
в мире
иран
катар
тегеран (город)
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152059/35/1520593598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6682ad091aeba25b7337146754499f50.jpg
https://ria.ru/20260307/vostok-2079260832.html
иран
катар
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152059/35/1520593598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e56430d905b475d20958cfa0fa7be57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, катар, тегеран (город), масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Катар, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Катар отразил новую ракетную атаку

Минобороны Катара отразило новую ракетную атаку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНебоскребы в Дохе
Небоскребы в Дохе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Небоскребы в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 7 мар - РИА Новости. Министерство обороны Катара заявило об отражении второй за субботу ракетной атаки, говорится в сообщении ведомства.
"Министерство обороны отразило ракетную атаку", - указало ведомство.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран принял решение не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны. Он также извинился перед государствами, которые подверглись атакам Ирана после нападения США и Израиля.
Район Вест-Бэй города Доха - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Очевидцы сообщили о новых взрывах по всему Катару
Вчера, 18:40
 
В миреИранКатарТегеран (город)Масуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала