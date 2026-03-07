https://ria.ru/20260307/katar-2079163712.html
Катар продлил бесплатное пребывание туристов в гостиницах до 14 марта
ДОХА, 7 мар - РИА Новости. Власти Катара продлили до 14 марта бесплатное пребывание в гостиницах туристов, которые не смогли покинуть страну из-за обострения ситуации в регионе, сообщило управление по туризму эмирата.
Ранее МИД Катара
объявил, что из-за обострения ситуации в регионе и закрытого воздушного пространства государство не смогли покинуть более 8 тысяч путешественников, которых разместили в гостиницах.
"Пребывание туристов в гостиницах на безвозмездной основе продлено до 14 марта. Всем постояльцам предоставляется бесплатное трехразовое питание вне зависимости от ранее оплаченного тарифа", - отметило управление.
Право оставаться в гостиницах Катара бесплатно до 14 марта получили туристы, которые имеют приобретенные до 28 февраля билеты из страны с датой вылета с 28 февраля по субботу, при этом отели продолжают размещать туристов в номерах той же категории, которая была оплачена ранее, уточнило управление по туризму.
Иран
наносит удары по военным объектам США
на Ближнем Востоке
и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля
. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи
. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,2 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана
из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.