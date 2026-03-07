Катар продлил бесплатное пребывание туристов в гостиницах до 14 марта

ДОХА, 7 мар - РИА Новости. Власти Катара продлили до 14 марта бесплатное пребывание в гостиницах туристов, которые не смогли покинуть страну из-за обострения ситуации в регионе, сообщило управление по туризму эмирата.

"Пребывание туристов в гостиницах на безвозмездной основе продлено до 14 марта. Всем постояльцам предоставляется бесплатное трехразовое питание вне зависимости от ранее оплаченного тарифа", - отметило управление.

Право оставаться в гостиницах Катара бесплатно до 14 марта получили туристы, которые имеют приобретенные до 28 февраля билеты из страны с датой вылета с 28 февраля по субботу, при этом отели продолжают размещать туристов в номерах той же категории, которая была оплачена ранее, уточнило управление по туризму.