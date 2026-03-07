Рейтинг@Mail.ru
Катар продлил бесплатное пребывание туристов в гостиницах до 14 марта
02:01 07.03.2026 (обновлено: 11:48 07.03.2026)
Катар продлил бесплатное пребывание туристов в гостиницах до 14 марта
Катар продлил бесплатное пребывание туристов в гостиницах до 14 марта - РИА Новости, 07.03.2026
Катар продлил бесплатное пребывание туристов в гостиницах до 14 марта
Власти Катара продлили до 14 марта бесплатное пребывание в гостиницах туристов, которые не смогли покинуть страну из-за обострения ситуации в регионе, сообщило... РИА Новости, 07.03.2026
2026
Катар продлил бесплатное пребывание туристов в гостиницах до 14 марта

Власти Катара продлили бесплатное пребывание туристов в гостиницах до 14 марта

© REUTERS / Mohammed SalemОбстановка в Дохе после серии взрывов
Обстановка в Дохе после серии взрывов - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Обстановка в Дохе после серии взрывов. Архивное фото
ДОХА, 7 мар - РИА Новости. Власти Катара продлили до 14 марта бесплатное пребывание в гостиницах туристов, которые не смогли покинуть страну из-за обострения ситуации в регионе, сообщило управление по туризму эмирата.
Ранее МИД Катара объявил, что из-за обострения ситуации в регионе и закрытого воздушного пространства государство не смогли покинуть более 8 тысяч путешественников, которых разместили в гостиницах.
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Полиция Дубая предупредила о штрафе за вызывающую панику информацию
Вчера, 01:57
"Пребывание туристов в гостиницах на безвозмездной основе продлено до 14 марта. Всем постояльцам предоставляется бесплатное трехразовое питание вне зависимости от ранее оплаченного тарифа", - отметило управление.
Право оставаться в гостиницах Катара бесплатно до 14 марта получили туристы, которые имеют приобретенные до 28 февраля билеты из страны с датой вылета с 28 февраля по субботу, при этом отели продолжают размещать туристов в номерах той же категории, которая была оплачена ранее, уточнило управление по туризму.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,2 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Стоимость билета из Шри-Ланки в Москву подскочила до полумиллиона рублей
Вчера, 01:27
 
