Катар сообщил о предотвращенной ракетной атаке - РИА Новости, 07.03.2026
11:08 07.03.2026 (обновлено: 11:19 07.03.2026)
Катар сообщил о предотвращенной ракетной атаке
Катар сообщил о предотвращенной ракетной атаке
Силы ПВО Катара перехватили ракеты, предотвратив атаку на территорию эмирата, заявило в субботу катарское минобороны.
Катар сообщил о предотвращенной ракетной атаке

Район Вест-Бэй города Доха
Район Вест-Бэй города Доха. Архивное фото
ДОХА, 7 мар - РИА Новости. Силы ПВО Катара перехватили ракеты, предотвратив атаку на территорию эмирата, заявило в субботу катарское минобороны.
"Министерство обороны государства Катар сообщает, что вооруженные силы перехватили ракетную атаку, которая была нацелена на Катар", - говорится в заявлении.
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Скотт Риттер — о конфликте вокруг Ирана и его настоящих целях
