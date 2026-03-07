https://ria.ru/20260307/katar--2079199454.html
Катар сообщил о предотвращенной ракетной атаке
Катар сообщил о предотвращенной ракетной атаке - РИА Новости, 07.03.2026
Катар сообщил о предотвращенной ракетной атаке
Силы ПВО Катара перехватили ракеты, предотвратив атаку на территорию эмирата, заявило в субботу катарское минобороны. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T11:08:00+03:00
2026-03-07T11:08:00+03:00
2026-03-07T11:19:00+03:00
катар
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003299_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_29992e4809cd992785a0c9f5de669459.jpg
https://ria.ru/20260307/ritter-2078950590.html
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003299_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d1f785841dacee3de8bf177789506690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Катар сообщил о предотвращенной ракетной атаке
Минобороны Катара заявило о предотвращенной ракетной атаке