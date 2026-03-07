https://ria.ru/20260307/karapetyan-2079230083.html
Адвоката Карапетяна отправили под домашний арест
Адвоката Карапетяна отправили под домашний арест - РИА Новости, 07.03.2026
Адвоката Карапетяна отправили под домашний арест
Адвокат Рубен Акопян, входящий в команду, защищающую интересы предпринимателя Самвела Карапетяна, помещен под домашний арест, сообщила его адвокат Лианна... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T15:20:00+03:00
2026-03-07T15:20:00+03:00
2026-03-07T15:20:00+03:00
армения
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_350:115:1260:627_1920x0_80_0_0_60b1c982df89a543c94d031198d470e3.jpg
https://ria.ru/20260117/sud-2068468952.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_315:6:1226:689_1920x0_80_0_0_72f1b7acb65775a7d1f64f1951bcc27a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Адвоката Карапетяна отправили под домашний арест
Одного из адвокатов бизнесмена Карапетяна поместили в Армении под домашний арест