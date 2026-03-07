Адвоката Карапетяна отправили под домашний арест

Рейтинг@Mail.ru
15:20 07.03.2026
армения, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Одного из адвокатов бизнесмена Карапетяна поместили в Армении под домашний арест

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 мар - РИА Новости. Адвокат Рубен Акопян, входящий в команду, защищающую интересы предпринимателя Самвела Карапетяна, помещен под домашний арест, сообщила его адвокат Лианна Гаспарян.
В пятницу о задержании Акопяна сообщила Палата адвокатов Армении. В антикоррупционном комитете Армении заявили, что он является фигурантом дела о "воспрепятствования осуществлению полномочий и подкупе участников судебного процесса", где Акопян является адвокатом одного из подсудимых.
"Рубен Акопян отправлен под домашний арест", - заявила Гаспарян агентству Sputnik Армении.

Она отметила, что предъявленное ее коллеге обвинение безосновательно.
Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Армении суд вернул Карапетяна под домашний арест
17 января, 09:28
 
