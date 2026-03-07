Рейтинг@Mail.ru
Командующий ВВС Израиля лично участвовал в бомбардировках Тегерана
22:45 07.03.2026
Командующий ВВС Израиля лично участвовал в бомбардировках Тегерана
в мире
израиль
тегеран (город)
сша
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
тегеран (город)
сша
в мире, израиль, тегеран (город), сша, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Тегеран (город), США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана
© Flickr / ZarleИстребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар - РИА Новости. Командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар лично принял участие в бомбардировках объектов в Тегеране, находясь за штурвалом истребителя, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.
«
"В армии подтвердили участие командующего ВВС в нанесении ударов по военным объектам иранского режима в одной из операций в Тегеране", - рассказала Уколова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
6 марта, 08:00
 
В мире Израиль Тегеран (город) США Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
