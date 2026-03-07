https://ria.ru/20260307/izrail-2079294167.html
Израиль впервые атаковал нефтяные объекты в районе Тегерана
ВВС Израиля впервые атаковали нефтяные объекты в районе Тегерана, сообщил 13-й канал израильского телевидения и другие израильские СМИ. РИА Новости, 07.03.2026
