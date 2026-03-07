Рейтинг@Mail.ru
Израильская армия зафиксировала очередной запуск ракет из Ирана
22:16 07.03.2026
Израильская армия зафиксировала очередной запуск ракет из Ирана
Израильская армия зафиксировала очередной запуск ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала очередной запуск ракет из Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщили в пресс-службе армии. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T22:16:00+03:00
2026-03-07T22:16:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975876008_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_69ddf30612b8527a9dbe58ba22a450e4.jpg
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израильская армия зафиксировала очередной запуск ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват

Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля
Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Majdi Mohammed
Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала очередной запуск ракет из Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщили в пресс-службе армии.
«

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет, выпущенных из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении.

