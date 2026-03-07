https://ria.ru/20260307/izrail-2079282133.html
Израиль зафиксировал запуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал запуск ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала очередной запуск ракет из Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщили в пресс-службе армии. РИА Новости, 07.03.2026
Израиль зафиксировал запуск ракет из Ирана
ЦАХАЛ: Израиль зафиксировал запуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват