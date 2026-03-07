https://ria.ru/20260307/izrail-2079244057.html
В Израиле рассказали о последствиях, если Бейрут не разоружит "Хезболлах"
В Израиле рассказали о последствиях, если Бейрут не разоружит "Хезболлах" - РИА Новости, 07.03.2026
В Израиле рассказали о последствиях, если Бейрут не разоружит "Хезболлах"
Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с угрозой в адрес Ливана, заявив, что эта страна заплатит высокую цену, если правительство в Бейруте не разоружит...
ливан
израиль
бейрут
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Исраэль Кац, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Израиле рассказали о последствиях, если Бейрут не разоружит "Хезболлах"
МО Израиля: Ливан заплатит сполна, если Бейрут не разоружит "Хезболлах"