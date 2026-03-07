Рейтинг@Mail.ru
В Израиле рассказали о последствиях, если Бейрут не разоружит "Хезболлах" - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/izrail-2079244057.html
В Израиле рассказали о последствиях, если Бейрут не разоружит "Хезболлах"
В Израиле рассказали о последствиях, если Бейрут не разоружит "Хезболлах" - РИА Новости, 07.03.2026
В Израиле рассказали о последствиях, если Бейрут не разоружит "Хезболлах"
Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с угрозой в адрес Ливана, заявив, что эта страна заплатит высокую цену, если правительство в Бейруте не разоружит... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T16:58:00+03:00
2026-03-07T16:58:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бейрут
исраэль кац
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_991a8b57063ba0757ce217d9781c3bdb.jpg
https://ria.ru/20260307/boeviki-2079215832.html
ливан
израиль
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, бейрут, исраэль кац, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Исраэль Кац, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Израиле рассказали о последствиях, если Бейрут не разоружит "Хезболлах"

МО Израиля: Ливан заплатит сполна, если Бейрут не разоружит "Хезболлах"

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с угрозой в адрес Ливана, заявив, что эта страна заплатит высокую цену, если правительство в Бейруте не разоружит движение "Хезболлах".
"Вы обязались выполнить соглашение и разоружить "Хезболлах" — но этого не происходит. Мы не допустим ударов по нашим населенным пунктам и солдатам. Если так будет продолжаться, полную цену заплатит не только правительство Ливана, но и весь Ливан... Если вы не будете принимать меры, и мы встанем перед выбором - защита наших граждан и солдат или государство Ливан, то мы выберем первое", - заявил Кац в видеообращении к президенту Ливана Жозефу Ауну.
Движение "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
Один день с бойцами Хезболла - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В "Хезболле" рассказали подробности боя с израильским десантом в Ливане
Вчера, 13:11
 
В миреЛиванИзраильБейрутИсраэль КацХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала