В Израиле рассказали о последствиях, если Бейрут не разоружит "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с угрозой в адрес Ливана, заявив, что эта страна заплатит высокую цену, если правительство в Бейруте не разоружит движение "Хезболлах".