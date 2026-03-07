https://ria.ru/20260307/izrail-2079210979.html
Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракет из Ирана в направлении израильской территории, работает ПВО. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T12:32:00+03:00
2026-03-07T12:32:00+03:00
2026-03-07T12:32:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078926352_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_e7e41bc1ec71640c20dfd1bde495025b.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079196128.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078926352_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1f2f734c1f3abcea4641a9b58dfb8dc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана, работает ПВО