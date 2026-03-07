https://ria.ru/20260307/izrail--2079201313.html
Израиль начал волну авиаударов по инфраструктуре в Тегеране и Исфахане
Израиль начал волну авиаударов по инфраструктуре в Тегеране и Исфахане
ВВС Израиля начали очередную волну авиаударов по инфраструктурным объектам в Тегеране и Исфахане, сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 07.03.2026
