09:44 07.03.2026
Опрос показал, сколько россиян используют ИИ при подготовке к 8 Марта
Опрос показал, сколько россиян используют ИИ при подготовке к 8 Марта
2026
Опрос показал, сколько россиян используют ИИ при подготовке к 8 Марта

MWS AI: каждый второй россиянин пишет поздравление к 8 Марта с помощью ИИ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Три четверти россиян используют искусственный интеллект (ИИ) при подготовке к 8 Марта, а каждый второй обращается к нейросетям, чтобы написать поздравление, подсчитал для РИА Новости разработчик ИИ-решений MWS AI (входит в MTS Web Services).
"Порядка 52% россиян обращаются к нейросетям за помощью в написании текста поздравлений, 49,1% используют ИИ для поиска идей поздравлений (как поздравить), 31% - при выборе подарка (что подарить), 16,4% - при подборе цветов (какие цветы подарить). Четверть участников опроса (25%) не использует ИИ при подготовке к 8 Марта", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,1 тысячи россиян старше 18 лет.
Продажа цветов к 8 Марта - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Назван средний чек россиян на букеты к 8 марта
Вчера, 08:46
Отмечается, что большинство рассматривают искусственный интеллект как источник идей при выборе подарка, оставляя окончательное решение за собой. Полностью доверить нейросети выбор и заказ подарка готов каждый десятый. Тогда как 20% заявили, что не используют ИИ в этом вопросе.
При этом в целом женщины чаще мужчин используют ИИ для написания поздравлений и поиска идей. Так, к нейросетям за помощью в подготовке текста поздравления обращаются 58% женщин против 42% мужчин, за идеями поздравлений - 53% против 43% соответственно. В то же время мужчины чаще готовы полностью делегировать выбор подарка искусственному интеллекту: об этом заявили 13% мужчин против 8% женщин.
Среди основных причин отказа от использования нейросетей респонденты назвали нехватку времени на освоение технологии, недоверие к таким сервисам и опасение получить некорректный или странный результат.
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Международный женский день: как появился праздник 8 Марта
6 марта, 20:38
 
ОбществоМеждународный женский день
 
 
