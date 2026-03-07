Опрос показал, сколько россиян используют ИИ при подготовке к 8 Марта

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Три четверти россиян используют искусственный интеллект (ИИ) при подготовке к 8 Марта, а каждый второй обращается к нейросетям, чтобы написать поздравление, подсчитал для РИА Новости разработчик ИИ-решений MWS AI (входит в MTS Web Services).

« "Порядка 52% россиян обращаются к нейросетям за помощью в написании текста поздравлений, 49,1% используют ИИ для поиска идей поздравлений (как поздравить), 31% - при выборе подарка (что подарить), 16,4% - при подборе цветов (какие цветы подарить). Четверть участников опроса (25%) не использует ИИ при подготовке к 8 Марта", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,1 тысячи россиян старше 18 лет.

Отмечается, что большинство рассматривают искусственный интеллект как источник идей при выборе подарка, оставляя окончательное решение за собой. Полностью доверить нейросети выбор и заказ подарка готов каждый десятый. Тогда как 20% заявили, что не используют ИИ в этом вопросе.

При этом в целом женщины чаще мужчин используют ИИ для написания поздравлений и поиска идей. Так, к нейросетям за помощью в подготовке текста поздравления обращаются 58% женщин против 42% мужчин, за идеями поздравлений - 53% против 43% соответственно. В то же время мужчины чаще готовы полностью делегировать выбор подарка искусственному интеллекту: об этом заявили 13% мужчин против 8% женщин.