В МИД призвали США не раскачивать лодку словами о ядерных испытаниях

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Россия призывает США проявлять максимальную сдержанность и "не раскачивать лодку" заявлениями о возобновлении ими ядерных испытаний, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.