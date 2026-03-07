Рейтинг@Mail.ru
В МИД призвали США не раскачивать лодку словами о ядерных испытаниях - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 07.03.2026 (обновлено: 03:07 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/ispytaniya-2079167090.html
В МИД призвали США не раскачивать лодку словами о ядерных испытаниях
В МИД призвали США не раскачивать лодку словами о ядерных испытаниях - РИА Новости, 07.03.2026
В МИД призвали США не раскачивать лодку словами о ядерных испытаниях
Россия призывает США проявлять максимальную сдержанность и "не раскачивать лодку" заявлениями о возобновлении ими ядерных испытаний, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T03:06:00+03:00
2026-03-07T03:07:00+03:00
россия
сша
москва
сергей рябков
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260307/idei-2079154288.html
https://ria.ru/20260306/ryabkov-2078981441.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, сергей рябков, дональд трамп, сергей лавров
Россия, США, Москва, Сергей Рябков, Дональд Трамп, Сергей Лавров
В МИД призвали США не раскачивать лодку словами о ядерных испытаниях

Рябков: США не должны раскачивать лодку словами о ядерных испытаниях

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Россия призывает США проявлять максимальную сдержанность и "не раскачивать лодку" заявлениями о возобновлении ими ядерных испытаний, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Политический сигнал таков: максимальная сдержанность должна быть проявлена США в этой сфере. Не надо раскачивать лодку дальше, она и так уже набрала воду по ватерлинию. Эта лодка, в которой сложены остатки прежнего режима контроля над вооружениями, может легко пойти ко дну в результате подобных безответственных действий Вашингтона", - сказал Рябков.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
США предлагают нереалистичные идеи по договору на смену ДСНВ, заявил Рябков
Вчера, 00:22
Он отметил, что в Москве уже не раз говорили о том, что риторика Вашингтона на тему возобновления ядерных испытаний "носит дестабилизирующий характер".
"Безусловно, тщательно отслеживаем все практические шаги, которые предпринимают американцы в данной сфере. Для этого есть необходимые технические возможности. Кроме того, как известно, существует давно функционирующая и эффективно работающая международная система мониторинга в этой сфере. Она создана в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который, к сожалению, не вступил в силу, во многом из-за деструктивной позиции США. Система мониторинга, тем не менее, работает. Она позволяет подкреплять наши национальные выводы соответствующими данными, получаемыми с целого ряда станций", - пояснил Рябков, отвечая на вопрос, как в Москве расценивают сообщения СМИ о ряде подземных толчков неподалеку от американского полигона в Неваде.
Президент США Дональд Трамп 30 октября 2025 года заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Рябков высказался о возобновлении контактов с США по военной линии
6 марта, 12:59
 
РоссияСШАМоскваСергей РябковДональд ТрампСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала