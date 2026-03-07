https://ria.ru/20260307/isna-2079295372.html
США и Израиль нанесли удар по нефтяному хранилищу на юге Тегерана
США и Израиль нанесли удар по нефтяному хранилищу на юге иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство ISNA. РИА Новости, 07.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
