США и Израиль нанесли удар по нефтяному хранилищу на юге Тегерана
22:38 07.03.2026 (обновлено: 22:40 07.03.2026)
США и Израиль нанесли удар по нефтяному хранилищу на юге Тегерана
США и Израиль нанесли удар по нефтяному хранилищу на юге Тегерана
США и Израиль нанесли удар по нефтяному хранилищу на юге иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство ISNA. РИА Новости, 07.03.2026
США и Израиль нанесли удар по нефтяному хранилищу на юге Тегерана

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 мар – РИА Новости. США и Израиль нанесли удар по нефтяному хранилищу на юге иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство ISNA.
"Одно из хранилищ нефти на юге Тегерана подверглась совместному удару США и Израиля", - говорится в сообщении.
Силы КСИР ударили по американским военным в дубайском отеле
В мире США Тегеран (город) Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
