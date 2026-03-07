https://ria.ru/20260307/iran-2079298836.html
Тегеран заявил, что примет меры, если "что-то прилетит" из Азербайджана
Тегеран заявил, что примет меры, если "что-то прилетит" из Азербайджана - РИА Новости, 07.03.2026
Тегеран заявил, что примет меры, если "что-то прилетит" из Азербайджана
Иран не имеет проблем с Азербайджаном, но, если "оттуда что-то прилетит" по Ирану, Тегеран примет меры, заявил секретарь Высшего совета национальной... РИА Новости, 07.03.2026
Тегеран заявил, что примет меры, если "что-то прилетит" из Азербайджана
Али Лариджани: если из Азербайджана прилетит что-то, Тегеран примет меры