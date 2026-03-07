Рейтинг@Mail.ru
У Израиля есть сюрпризы, чтобы пошатнуть власть в Иране, заявил Нетаньяху
22:52 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/iran-2079296592.html
У Израиля есть сюрпризы, чтобы пошатнуть власть в Иране, заявил Нетаньяху
У Израиля есть сюрпризы, чтобы пошатнуть власть в Иране, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 07.03.2026
У Израиля есть сюрпризы, чтобы пошатнуть власть в Иране, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что у Израиля еще есть сюрпризы для подрыва нынешнего политического строя в Иране. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T22:52:00+03:00
2026-03-07T22:52:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
биньямин нетаньяху
али хаменеи
амир саид иравани
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2f1cf1232bae01a2906f9cea13dd943a.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079272569.html
https://ria.ru/20260306/iran-2078874244.html
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
У Израиля есть сюрпризы, чтобы пошатнуть власть в Иране, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: у Израиля есть сюрпризы для подрыва политического строя в Иране

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что у Израиля еще есть сюрпризы для подрыва нынешнего политического строя в Иране.
«
"У нас есть сюрпризы, чтобы пошатнуть режим... Мы создаём условия, которые позволят иранскому народу самим определить своё будущее", - заявил Нетаньяху в видеообращении к нации.
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Иран атаковал Израиль ракетой с несколькими боеголовками
Вчера, 19:35
Премьер Израиля также обратился к иранским силовикам, заявив, что те, кто сложит оружие, не пострадают.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
6 марта, 08:00
 
