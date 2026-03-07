https://ria.ru/20260307/iran-2079296592.html
У Израиля есть сюрпризы, чтобы пошатнуть власть в Иране, заявил Нетаньяху
У Израиля есть сюрпризы, чтобы пошатнуть власть в Иране, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 07.03.2026
У Израиля есть сюрпризы, чтобы пошатнуть власть в Иране, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что у Израиля еще есть сюрпризы для подрыва нынешнего политического строя в Иране. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T22:52:00+03:00
2026-03-07T22:52:00+03:00
2026-03-07T22:52:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
биньямин нетаньяху
али хаменеи
амир саид иравани
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2f1cf1232bae01a2906f9cea13dd943a.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079272569.html
https://ria.ru/20260306/iran-2078874244.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d1bc197d60c1393cda855fcd92526e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
У Израиля есть сюрпризы, чтобы пошатнуть власть в Иране, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: у Израиля есть сюрпризы для подрыва политического строя в Иране