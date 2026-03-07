Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал о скачке цен, вызванном ударами США и Израиля по Ирану
22:15 07.03.2026 (обновлено: 00:23 08.03.2026)
Дмитриев рассказал о скачке цен, вызванном ударами США и Израиля по Ирану
Дмитриев рассказал о скачке цен, вызванном ударами США и Израиля по Ирану
2026-03-07T22:15:00+03:00
2026-03-08T00:23:00+03:00
экономика
сша
иран
израиль
кирилл дмитриев
кристалина георгиева
российский фонд прямых инвестиций
мвф
сша
иран
израиль
экономика, сша, иран, израиль, кирилл дмитриев, кристалина георгиева, российский фонд прямых инвестиций, мвф, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, США, Иран, Израиль, Кирилл Дмитриев, Кристалина Георгиева, Российский фонд прямых инвестиций, МВФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дмитриев рассказал о скачке цен, вызванном ударами США и Израиля по Ирану

Дмитриев: мировая экономика начинает ощущать влияние ближневосточного конфликта

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что значительный рост цен, вызванный операцией США и Израиля против Ирана, только начинает влиять на множество секторов мировой экономики.
Дмитриев указал в социальной сети Х, что резкий инфляционный рост уже ощутимо отражается на различных секторах, компаниях и гражданах. Он сопроводил свое сообщение инфографикой, показывающей влияние ближневосточного конфликта на мировые рынки.
Дмитриев поддержал слова лидера АдГ о покупке доступной нефти
Вчера, 21:05
Дмитриев поддержал слова лидера АдГ о покупке доступной нефти
Вчера, 21:05
Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обращала внимание на потенциальные экономические последствия кризиса на Ближнем Востоке, в том числе рост инфляции и снижение темпов экономического роста.
Двадцать восьмого февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана, включая атаки на Тегеран. Регистрируются разрушения и жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильским территориям и американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.
Дмитриев оценил рост цен на энергоресурсы в Европе
Вчера, 08:11
Дмитриев оценил рост цен на энергоресурсы в Европе
Вчера, 08:11
 
Экономика США Иран Израиль Кирилл Дмитриев Кристалина Георгиева Российский фонд прямых инвестиций МВФ Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
