Армия Израиля заявила, что начала волну атак по военным объектам в Тегеране
Армия Израиля заявила, что начала волну атак по военным объектам в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала волну атак по объектам военной инфраструктуры, расположенным в иранской столице. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T21:57:00+03:00
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
