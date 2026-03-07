https://ria.ru/20260307/iran-2079288895.html
Сын Хаменеи мог получить ранения во время атаки, сообщили СМИ
Сын Хаменеи мог получить ранения во время атаки, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2026
Сын Хаменеи мог получить ранения во время атаки, сообщили СМИ
Сын погибшего верховного лидера Ирана мог пострадать во время атаки, передает саудовский телеканал Al Hadath.
Сын Хаменеи мог получить ранения во время атаки, сообщили СМИ
Сын убитого аятоллы Хаменеи мог получить ранения при атаке
ДОХА, 7 мар — РИА Новости.
Сын погибшего верховного лидера Ирана мог пострадать во время атаки, передает саудовский телеканал Al Hadath
"По некоторым оценкам, Моджтаба Хаменеи был ранен во время атаки, но по-прежнему жив", — говорится в сообщении.
Аятолла Али Хаменеи
был убит в первый же день военной операции США
и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Иран
в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке
В Тель-Авиве заявили, что цель атаки — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Накануне временный руководящий совет Ирана составил план для проведения собрания совета экспертов и представления нового верховного лидера.
Ранее газета The New York Times писала, что назначение преемника отложили. По словам источников издания, в Иране усилились опасения по поводу безопасности Моджтабы Хаменеи после того, как в СМИ появились сообщения, что он может возглавить страну.
В минувшую среду министр обороны Израиля
Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет "безоговорочной целью для ликвидации".