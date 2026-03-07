Рейтинг@Mail.ru
Сын Хаменеи мог получить ранения во время атаки, сообщили СМИ
21:35 07.03.2026 (обновлено: 22:02 07.03.2026)
Сын Хаменеи мог получить ранения во время атаки, сообщили СМИ
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
али хаменеи
вооруженные силы сша
армия обороны израиля (цахал)
иран
израиль
сша
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, сша, али хаменеи, вооруженные силы сша, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, США, Али Хаменеи, Вооруженные силы США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Сын убитого аятоллы Хаменеи мог получить ранения при атаке

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
ДОХА, 7 мар — РИА Новости. Сын погибшего верховного лидера Ирана мог пострадать во время атаки, передает саудовский телеканал Al Hadath.
"По некоторым оценкам, Моджтаба Хаменеи был ранен во время атаки, но по-прежнему жив", — говорится в сообщении.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
4 марта, 10:54
Аятолла Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
В Тель-Авиве заявили, что цель атаки — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Накануне временный руководящий совет Ирана составил план для проведения собрания совета экспертов и представления нового верховного лидера.
Ранее газета The New York Times писала, что назначение преемника отложили. По словам источников издания, в Иране усилились опасения по поводу безопасности Моджтабы Хаменеи после того, как в СМИ появились сообщения, что он может возглавить страну.
В минувшую среду министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет "безоговорочной целью для ликвидации".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бойтесь своих желаний: Штаты хотят капитуляции — и получат ее
Вчера, 08:00
 
