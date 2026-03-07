Сын Хаменеи мог получить ранения во время атаки, сообщили СМИ

"По некоторым оценкам, Моджтаба Хаменеи был ранен во время атаки, но по-прежнему жив", — говорится в сообщении.

В Тель-Авиве заявили, что цель атаки — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.

Ранее газета The New York Times писала, что назначение преемника отложили. По словам источников издания, в Иране усилились опасения по поводу безопасности Моджтабы Хаменеи после того, как в СМИ появились сообщения, что он может возглавить страну.